Woning onbewoonbaar na hevige brand: “Bewoners tijdelijk opgevangen in hotel”

De PanneIn de Westhoeklaan in De Panne is een woning onbewoonbaar door een hevige brand. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners moeten wel op zoek naar een ander onderkomen. De schade in het huis is dan ook meer dan aanzienlijk. “Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning”, klinkt het.

De brandweer werd vrijdagavond omstreeks 22.40 uur opgeroepen voor een hevige brand in de Westhoeklaan in De Panne. Bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen al uit de woning. Het was dan ook meteen duidelijk dat ze voor een stevige opdracht stonden. De bewoners van het huis waren aanwezig, maar konden op tijd vluchten. Zij raakten niet gewond.

De straat werd afgesloten en de brandweer ging de vlammen te lijf. De bluswerken namen een hele tijd in beslag aangezien het over een zware brand ging. Al snel werd duidelijk dat het zowat onmogelijk was om de woning te redden. Zowat de hele bovenverdieping brandde uit en ook op het gelijkvloers is heel wat schade. Het huis werd dan ook onbewoonbaar verklaard.

“Helaas niet meteen terug naar huis”

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) kwam zelf ter plaatse om de bewoners te helpen. “In het huis wonen twee mensen, een moeder en haar dochter”, zegt hij. “De gemeente heeft voor hen opvang geregeld in een hotel. We zullen nu bekijken hoe ze verder opgevangen kunnen worden. Want aan de schade te zien, zullen ze helaas nog niet meteen terug naar huis kunnen.”

Het vuur ontstond wellicht op de eerste verdieping. Maar de precieze oorzaak is voorlopig nog niet bekend.