WK dansen vindt volgend jaar in De Panne plaats: “Laten we met zijn allen een dansje placeren”

De PanneVan 27 november tot 4 december zullen de beste danstalenten in de stijlen jazz, ballet en moderne dans uit de hele wereld neerstrijken in het Plopsa theater in Plopsaland De Panne. Er worden een paar duizend dansers verwacht op het wereldkampioenschap. Het is de eerste keer dat zo’n evenement in ons land mag plaatsvinden.

De wereldtop van de danssport komt volgend jaar naar De Panne. Organisator Dimitri Covent (36) van Kreadance Diva uit Wevelgem is er terecht trots op. Hij moest niet lang zoeken naar een locatie. “Al zeventien jaar organiseren we in De Panne onze internationale dansstage. Die vindt nog tot morgen vrijdag plaats in de Sporthal Den Oosthoek met een honderdtal dansers uit verschillende landen. Daarnaast heb ik goeie contacten met Plopsaland. We verwachten een paar duizend deelnemers dus we hebben wel wat ruimte nodig. Het pretpark heeft een goed uitgeruste theaterzaal en een hotel. In de gemeente zelf zijn nog voldoende slaapmogelijkheden in hotels en jeugdverblijfcentra want met de Plopsakamers alleen zullen we niet toekomen.”

WK dansen vindt volgend jaar in De Panne plaats

Dat klinkt schepen van Toerisme en Sport Stéphane Buyens (ACT!E) als muziek in de oren. “Het evenement met internationale allure vindt plaats in een rustige periode in het jaar. We bereiken een nieuwe doelgroep dat hopelijk nog zal terugkomen naar onze kustgemeente. We zullen dit evenement logistiek zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Met de diensten Toerisme en Lokale Economie zullen we alvast de koppen bij elkaar stoppen. Het zou mooi zijn mochten we de hele gemeente aan het dansen krijgen (knipoogt).”

Een sfeerbeeld van de internationale dansstage die deze week in De Panne plaatsvindt

Dimitri is tevreden met de samenwerking van de gemeente en Plopsaland. “Met Kreadance Diva doen we al langer mee aan internationale competities. Het leek me een uitdaging om ook zoiets in België te mogen organiseren. Van de Belgische dansfederatie Budo, waar ik in het bestuur zit, kreeg ik toestemming en nu is de bal aan het rollen. Ik verwacht deelnemers uit onder andere Zuid-Afrika, Canada, de Verenigde Staten, Polen, Slovenië, Mexico en Zuid-Korea. Uiteraard zullen er ook veel uit Europa komen. In eigen land selecteren we tijdens acht wedstrijden die nog moeten plaatsvinden.”

In Plopsaland zelf omarmen ze het wereldkampioenschap. “Het vindt net in een kalme periode plaats tussen Halloween en Kerst”, reageert marketingmanager Sebastien Momerency. “We zijn fier dat onze investeringen in een volwaardige theaterzaal en hotel zijn vruchten afwerpen.”

