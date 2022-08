Winkeldievegge doet alsof ze moet overgeven, maar steelt intussen bier en prosecco

Koksijde IN BEELD. 13.000 toeschou­wers genieten van wervelende Night of The Proms Summer Edition in Koksijde

Het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde was donderdag en vrijdag voor de derde keer het prachtige decor voor de Night of the Proms Summer Edition. Katrina (bekend van Katrina & The Waves), Metejoor, Umberto Tozzi (op donderdag), Mama’s Jasje (op vrijdag), Natalia, Kate Ryan en Bart Peeters zorgden samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche voor twee schitterende concertavonden. “Na de eerste avond stond de telefoon in Koksijde roodgloeiend en hebben we voor de tweede concertavond een beperkt aantal extra zitplaatsen gecreëerd”, vertelt Peter Bruneel, eventmanager van gemeente Koksijde.

30 juli