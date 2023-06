Wie rookt op een speelplein in De Panne riskeert 350 euro gas-boete

Koksijde maakt bouwadvies gratis voor inwoners: “Lijkt maar winst van 25 of 50 euro, maar veel meer voordeel op energiere­ke­ning”

Via Acasus in Veurne, een initiatief van de provincie, kan je al langer bouwadvies aanvragen. Komt de expert ter plaatse, betaal je 50 euro, ga jij naar het centrum in Veurne dan komt het op 25 euro. Koksijde betaalt die som nu zelf.