Wie KBC-app op smartphone heeft, krijgt vip-plaats in Plopsaland: “Zie het vooral als een ludieke actie”

Nadat het eerder dit jaar de express-pass invoerde, lanceert Plopsaland nu opnieuw een actie waarbij een deel van de bezoekers een voordeel krijgt. “KBC is een partner van Plopsaland en wil zijn KBC-mobile app extra promoten”, duidt marketingmanager Sebastian Momerency. “Daarom bedachten we een ludieke actie. Bij Plopsa-voorstellingen in de theaterzaal en aan de kiosk controleert een medewerker of die applicatie op de smartphone staat. Is dat het geval dan krijgt die persoon vip-toegang. Bij de kiosk hebben we daarvoor met nadars een zone afgebakend waar een 150-tal personen kunnen staan. In de theaterzaal gaat het om twee rijen met een mooie zicht op het podium. Voor alle duidelijkheid, de app volstaat. Je hoeft geen rekening te hebben bij KBC.”

Waarom wil het pretpark zijn bezoekers in vakjes duwen? “Dat is helemaal onze bedoeling niet”, weerlegt Momerency. “Het is gewoon een leuke promotieactie. Op het plein bij de kiosk is ruimte genoeg van waaruit je het podium perfect kan zien: met of zonder KBC-app. Hetzelfde geldt voor onze theaterzaal. Toen we de express-pass invoerden, kwam daarop ook kritiek maar nu krijgen we daar nauwelijks klachten over. Het is helemaal niet onze bedoeling om mensen uit te sluiten.”