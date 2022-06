Welke vereniging maakt kans op de Gouden Pluim?

Gert Verhulst is peter van het project. “Deze maand stellen we de vijf verenigingen voor die meedingen naar de geldprijs van 10.000 euro”, zegt René Desaever. “Daarnaast zetten we ze allemaal in de kijker met een promofilm. Sinds de oprichting van onze vereniging in 1990 hebben we al meer dan 400.000 euro uitgedeeld aan verschillende goeie doelen.” Houd de Facebookpagina ‘RotaryKoksijdeDePanneVeurne in het oog en ontdek de genomineerden. Het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden Vrienden der Blinden en de organisatie Metgezel die inzet op vrije tijd en reizen voor mensen met een beperking zijn er alvast twee. De slotavond vindt zaterdagavond 25 juni plaats in het gemeentehuis van De Panne. De toegang is gratis maar het aantal plaatsen beperkt. Daarom moet je inschrijven door te mailen naar info@goudenpluim.be. Lees alles nog eens na op www.goudenpluim.be.