WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in De Panne

Schoonzoon van wijlen kunstschil­der vrijgespro­ken voor slagen aan vrouw

De 60-jarige schoonzoon van een intussen overleden kunstschilder uit Koksijde is in beroep vrijgesproken voor slagen en verwondingen aan een vrouw die de woning van z’n schoonvader was binnengedrongen. In eerste aanleg had D.D. nog een geldboete opgelegd gekregen.