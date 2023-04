WEER. Temperatuur gaat omhoog in De Panne

“Golf en lekker eten is een ho­le-in-o­ne”: leerlingen hotel­school Ter Duinen leren voortaan koken én golfen

Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar horeca aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde kunnen zich nu al inschrijven voor een golfopleiding van twee jaar. Kamil (16) is alvast enthousiast. “Ik droom ervan om ooit in een horecazaak bij een golfterrein in de Verenigde Staten aan de slag te gaan. Dan kan je maar beter iets over golfen kennen”, klinkt hij ambitieus. En de Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) heeft nog een andere ‘golfdroom’.