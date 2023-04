WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in De Panne

EK meeuwen­schreeu­wen is al uitver­kocht: “Deze keer komt er zelfs een professor uit Canada in actie”

Het Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen klinkt misschien ludiek, maar de organisatie is wel op en top professioneel. Voor de wedstrijd van 23 april in Adinkerke zijn nu al 32 schreeuwers ingeschreven en 6 kolonies die in groep hun kans wagen. Ze komen zelfs van buiten Europa. Hoe vindt een Canadese prof in godsnaam de weg naar zo’n EK? Wij gingen het na.