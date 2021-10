Weduwe (99) Meli-stichter overleden: “Ons mama was een familiemens. Elke week gingen we samen bij haar ontbijten”

Ramskapelle Germain de zeboe gaat op stap: brandweer moet Ethiopi­sche bultrugkoe vangen in Ramskapel­le

7 oktober Een uitzonderlijk dier is woensdagavond in Ramskapelle gevangen door de Nieuwpoortse brandweer en het dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek: een minizeboe, een van de opvallendste runderrassen ter wereld. Stiertje Germain, van Karolien Vergauwe van vakantiehoeve Polderrust, was ontsnapt uit zijn weide in de Molenstraat.