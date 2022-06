“Wat is er leuker dan jouw eigen outfit naaien?”: Welkom in het stoffenwinkeltje Tissu Magnifiek van Michèle

Michèle is afkomstig uit Duffel maar volgde veertien jaar terug de liefde naar De Panne. Een tijdlang was ze op beleidsniveau betrokken bij de kinderopvang maar ze slaat een nieuwe bladzijde in haar professionele leven om. “Het was een moeilijke beslissing, ik heb er drie jaar over gedaan maar de kriebel om mijn eigen project uit te werken was te groot”, vertelt Michèle. Haar overgrootmoeder was modeontwerpster. “In die tijd mocht je geen les meer geven van zodra je getrouwd was. Dus opende ze in Mechelen een textielzaak waar ze onder meer werkkledij en schorten naaide. Haar dochter nam het vervolgens over maar daar stopte het verhaal. Mijn moeder was net te jong om het over te nemen. Mijn grootmoeder is er nu 94 en bijzonder trots dat de cirkel alsnog rond is.”