Vrouw wil partner helpen, maar dat breekt haar zuur op: kinderen zien hoe veertiger hun moeder probeert te wurgen

Ex-vrouw Tony (50) staat terecht nadat ze zoontjes anderhalf jaar lang ontvoerde: “Heb hen gevonden in tehuis, waar ze op de grond sliepen”

Anderhalf jaar was Tony Wiggett (50) uit Nieuwpoort gescheiden van zijn twee zoontjes. Ontvoerd door hun eigen moeder (41) richting haar thuisland Roemenië. Pas nadat de vrouw werd opgepakt in Italië, kreeg Tony weer hoop. Al duurde het dan nóg twee maanden voordat Tony zijn kroost naar huis kon brengen. “Ze leefden in verschrikkelijke omstandigheden, en ik mocht hen niet meenemen", zucht Tony. Zijn ex riskeert nu drie jaar cel. Hoe gaat het intussen met het gezin?