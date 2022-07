Vrouw naar ziekenhuis na keukenbrand in appartementsgebouw

Veurne Ziekenhuis looft 15.000 (!) euro uit voor gouden tip die naar extra kinderarts leidt: “Tegen oktober moeten we twee pediaters vinden, of de anderen stoppen ook”

Het is alle hens aan dek bij het AZ West in Veurne, en dan vooral op de dienst pediatrie. Daar werken er slechts twee van de vier kinderartsen, maar zij dreigen ermee om de handdoek in de ring te werpen als er tegen oktober geen oplossing is gevonden. Daarom steekt de directie een stevige tand bij in zijn zoektocht: “Er ligt een beloning van 15.000 euro klaar voor wie de gouden tip geeft die naar een extra kinderarts leidt.”

1 juli