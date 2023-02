Vrouw mag haar "allerbeste vriend" niet meer zien na veroordeling voor drugshandel

Het onderzoek ging van start toen een druggebruiker naar de politie stapte. Hij verklaarde dat S.A. (21) drugs dealde en met haar kompaan M.D. (21) in een hotel in De Panne verbleef. De vrouw en man werden op 18 mei 2021 staande gehouden in de buurt van het hotel. S.A. had in totaal 75 gram ketamine op zak en zakjes met restanten wit poeder. In de woning van M.D. troffen speurders dan weer een koffertje aan met 2.300 euro. De Tieltenaar verklaarde dat het geld van zijn kompane was.