Voormalige KTA-gebouw De Panne staat volledig in lichterlaaie, vuurgloed tot ver te zien: 52 brandweermannen helpen blussen

Ieper/Poperinge Trein grijpt lege lijnbus op overweg in Vlamertin­ge: enkel machinist lichtge­wond

7 januari Op een overweg aan de Grote Branderstraat in Vlamertinge (Ieper) is een trein donderdagochtend tegen een lege bus van De Lijn gebotst. Enkel de machinist van de trein raakte lichtgewond. Het treinverkeer tussen Ieper en Poperinge is onderbroken.