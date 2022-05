“Vertrouwde kustfans komen terug”: 800.000 overnachtingen aan zee in verlengd hemelvaartweekend

KustMet ruim 800.000 toeristische overnachtingen tijdens het hemelvaartweekend klaagt de kustsector allesbehalve. De hotels zaten zo goed als vol. “Voor het komende pinksterweekend hebben we nog kamers vrij, maar bij mooi weer zullen die snel geboekt zijn”, zegt hotelier Bruno Dequeecker uit De Panne. Bij Plopsaland De Panne spreken ze zelfs over het beste weekend in tien jaar.

Westtoer maakt een positieve balans op voor het hemelvaartweekend aan de kust. “Er heerste een gezellige vakantiesfeer aan zee”, bevestigt woordvoerder Dirk Marteel. “De hotels noteerden een bezettingsgraad tot 90 procent. Verspreid over de tien kustgemeenten telden we ruim 800.000 toeristische overnachtingen. Dat zit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Daarmee bewijzen we dat een verblijf aan zee het hele jaar door populair is. Twee derde van de toeristische omzet wordt buiten het zomerseizoen gerealiseerd. Bovendien hadden we het weer mee. De zon scheen aan de kust gemiddeld bijna 11 uur terwijl dat in het binnenland ruim 6 uur was.”

Quote Het was emotioneel om te zien dat we eindelijk nog eens een vol Dorpsplein hadden met mensen die zich zonder beperkin­gen konden amuseren Sebastien Momerency, Plopsaland De Panne.

Bruno Dequeecker runt in De Panne vier hotels met samen 84 kamers. “Zowel Cajou als Maxim, Askoy en Europa zaten zo goed als vol”, bevestigt hij. “Het was een fantastisch weekend en vooral een opsteker om eindelijk onze vaste klanten terug te zien. De jonggepensioneerden die hier al jaren komen, haakten tijdens de coronaperiode af, maar hebben nu de weg teruggevonden. De nieuwe mensen, die door datzelfde virus niet konden reizen en dan maar naar de kust kwamen, zien we gelukkig ook nog. Wandelen en fietsen blijven de favoriete tijdsbestedingen tijdens zo’n verlengd weekend.”



Bruno Dequeecker.

“Ook ParaPanne, het wielerevenement voor mensen met een beperking, lokte de voorbije dagen volk. In het restaurant merken we wel dat de gasten extra op hun centen letten. Voor het komende pinksterweekend hebben we nog kamers vrij, maar bij mooi weer zullen die snel geboekt zijn. We zien het seizoen vol vertrouwen tegemoet. De vertrouwde kustfans komen terug.”

Tijdens het hemelvaartweekend vond in Plopsaland de opening van de vernieuwde Ketnetzone plaats

Hetzelfde positieve geluid horen we bij Plopsaland De Panne. “Het Plopsa-hotel zat al van woensdagavond helemaal vol”, reageert Sebastien Momerency. “We beleefden met ruim 10.000 mensen per dag het beste weekend van de voorbije tien jaar. Hetzelfde gold voor ons waterpark. Er was dan ook van alles te doen met de opening van de Ketnetzone, de ontmoetingen met de helden van LikeMe en Hoodie enzovoort. Het was emotioneel om te zien dat we eindelijk nog eens een vol Dorpsplein hadden met mensen die zich zonder beperkingen konden amuseren. En ook komend pinksterweekend belooft een topper te worden.”

File

Keerzijde van het succes was de file op de E40. Bezoekers moesten daar meer dan een uur aanschuiven, maar dat had niet enkel met Plopsaland te maken. “Al twee tot drie uur voor de opening van ons park was het aanschuiven door de grenscontroles op vrachtverkeer in Frankrijk”, weet Momerency. “Komt daarbij dat de Fransen massaal naar De Panne trokken voor een dagje aan zee en dat velen kozen voor ons park. Daarom hebben we Plopsaland op donder- en vrijdag tot 19.30 uur geopend, zodat iedereen toch alle attracties kon doen die hij of zij wilde. De fastpass, waarmee mensen niet moeten aanschuiven bij een aantal attracties, houden we beperkt tot 150 per dag. Maar die waren niet allemaal verkocht. Wie zijn dag goed plant, hoeft niet lang aan te schuiven. We hebben trouwens een handige app waarop je de wachttijden kan checken. Qua personeel zaten we gelukkig goed. We hoefden geen horeca te sluiten, maar de vraag naar extra medewerkers blijft.”

