Verliefde man (64) die 142.000 euro van partner aan internetoplichters gaf, loopt opnieuw in de val én riskeert celstraf: “Hoe kan jij je lesje nu nog niet geleerd hebben?”

De PanneEen 64-jarige man uit De Panne, die vorig jaar nog zijn flat moest verkopen omdat hij 142.000 euro van zijn partner aan oplichters had gegeven, heeft zich opnieuw in de luren laten leggen via het internet. Onbedoeld - hij werd alweer verliefd - werkte hij weer mee aan oplichting. En dus stond Jean C. opnieuw voor de strafrechter.

“Je houdt het toch niet voor mogelijk. Hoe kan jij je lesje nu nog niet geleerd hebben. Wie doet nu in godsnaam geldzaken met iemand die hij nog nooit gezien heeft?”, zuchtte de rechter. In november vorig jaar kreeg Jean C. nog 100 uur werkstraf. De man had al zijn appartement verkocht om zijn intussen ex-partner terug te betalen en dus wou ze hem niet nog veel harder straffen. Hij moest zijn ex immers nog steeds 60.000 euro teruggeven, want de verkoop volstond niet. In die zaak deden oplichters zich voor als een vrouw en Jean C. dacht dat hij er een internetrelatie mee had. Hij werd wijsgemaakt dat er 8 miljoen euro op hem stond te wachten: een erfenis van een overleden ver familielid.

Sexy profielfoto

Alleen... hij moest duizenden euro’s overschrijven om die som vrij te krijgen. De oplichter slaagde er telkens in om meer te vragen, omdat er problemen opdoken. Hij was zo goedgelovig dat hij zijn eigen rekening volledig opsoupeerde. En vervolgens nog eens 142.000 euro van zijn partner. Georganiseerde oplichtingsbendes uit West-Afrika, met enorme callcenters ter beschikking, worden er stinkend rijk mee. Hun doelwit: eenzame naïeve Westerse mannen, meestal op leeftijd, op zoek naar aandacht. Een mooie, sexy profielfoto en maandenlang vertrouwen winnen door dagelijks te chatten en lieve woordjes te typen, is hun manier van aanpakken.

“Zieke moeder”

Een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen, maar Jean C. kennelijk wel. De vrouw met wie hij dagelijks chatte, bleek gewoon een oplichter in een malafide callcenter in West-Afrika. Dinsdag moest C. voor de rechter verschijnen wegens witwassen, omdat hij optrad als ‘money mule’, eigenlijk een tussenpersoon om geld door te sluizen naar het buitenland. 2.000 euro oplichtingsgeld schreef hij via Western Union op een buitenlandse rekening over. “Ik was verliefd op die vrouw. We praatten elke dag met elkaar. Ze zei dat haar moeder ziek was en geopereerd moest worden. Ze vroeg enkel of ik wat bankverrichtingen wou doen voor haar. Ik wou haar helpen”, was de uitleg van de man. Het Openbaar Ministerie vroeg 3 maanden cel en een boete voor witwassen. Het slachtoffer van die oplichting eist 2.000 euro terug, en ook 250 euro morele schadevergoeding.

De advocaat van Jean C. wou de vrijspraak. “Want het was niet zijn intentie om fraude te plegen. Mijn cliënt is zelf weer maar eens de dupe. Natuurlijk is hij naïef geweest maar de echte oplichters bevinden zich in het buitenland en worden niet vervolgd", aldus de raadsman. En die oplichters laten geen sporen achter die naar hun identiteit kunnen leiden.

Vonnis op 12 november.

