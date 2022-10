Verdachte van kappersmoord in De Panne staat terecht voor drugbezit

In de nasleep van de kappersmoord moet barbier Abdellatif B. (48) zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep. Speurders troffen in zijn woning in De Panne drugs, munitie en de lader van een vuurwapen aan. Hij riskeert daarvoor een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De kapper is nog niet doorverwezen naar het hof van assisen.

We schrijven 2 september 2020. In het holst van de nacht steekt Abdellatif B. (48) de 31-jarige Iban Demora dood met een mes in z’n kapperszaak in de Panne. Het salon was volgens de speurders een dekmantel waar B. achter de coulissen drugs verkocht.

De moordzaak moet nog doorverwezen worden naar het hof van assisen, dat proces wacht B. af achter tralies. In de tussentijd bracht het parket hem wel al voor de strafrechter voor drugsfeiten. Het leverde hem in Brugge een voorwaardelijke celstraf op, waartegen hij in beroep ging.

Zo verscheen B. woensdag voor het Gentse hof van beroep. De drugsfeiten worden niet betwist. Dat hij weet had van de munitie en de wapenlader, ontkent hij wel met klem. “Zijn vrouw heeft zelf verklaard dat ze de lader en de munitie in een garage in Willebroek had gevonden en daarna meenam naar huis”, pleitte zijn advocaat. “B. wist niet dat die spullen in zijn kleerkast zaten, ze heeft hem dat nooit verteld.”

De openbare aanklager hechtte weinig geloof aan het relaas van B. en vorderde opnieuw een voorwaardelijke celstraf voor de feiten. Arrest op 9 november.

