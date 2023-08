Vanaf maandag opnieuw werken in de Pannestraat tussen De Panne en Veurne

IN BEELD. Publiek geniet volop tijdens vierde editie Night of the Proms Summer Edition in Koksijde

Vrijdagavond verzamelden muziekliefhebbers op het kerkplein voor de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde voor de vierde Night of the Proms Summer Edition. Met Mama’s Jasje, Matteo Bocelli, Sandra Kim, Johnny Logan, Meermens, Laura Tesoro en Mark King in de hoofdrollen werd het een feest van klassiek en pop. Ondanks de sombere voorspellingen de laatste week bleken de weergoden het evenement de hele avond gunstig gezind.