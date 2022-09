“Van opperste geluk naar de hel”: Lisa getuigt 20 jaar nadat haar mama plots verdween

Veurne Bouwfirma Seru maakt openbaar domein al 125 jaar mooier: “Het begon allemaal met een klein kruide­niers­win­kel­tje”

De Veurnse familie Seru is hét toonbeeld van West-Vlaams ondernemerschap. Een bescheiden start op 1 september 1897 met de verkoop van bloemen, groenten en fruit. Vandaag, 125 jaar en twee wereldoorlogen later, staan talrijke nieuwe zeedijken, wegen en pleinen op het palmares. Nog steeds staat een Seru aan het roer. Met zaakvoerder Guy Seru (53) duiken we in het bedrijfsarchief en zien we onder meer de beroemde bloemrijke klok in Oostende tussen de projecten opduiken.

