UITTIP. Lentesfeer opsnuiven tijdens nieuw event bij Vijvers Markey

De Panne Volgens website Vakantie­vei­lin­gen beste rollercoas­ter maar wanneer gaat tweede treintje van The Ride op de sporen?

De website Vakantieveilingen liet haar gebruikers beslissen welk pret- en dierenpark het beste is en waar de leukste coaster staat. The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne was één van de winnaars. Deze paasvakantie zal het tweede treintje, dat vastliep, nog niet op de rails staan.

1 april