UITTIP. Fotograaf Michiel Hendryckx vertelt het verhaal achter de foto’s die hij van De Panne nam

Michiel is geboren in Adinkerke en woonde lange tijd in De Panne. Het was zeker 50 jaar geleden dat hij nog eens naar de plek kwam waar zijn roots liggen. Op uitnodiging van De Panne maakte hij er een jaar lang foto’s. Het resultaat zijn 104 sprekende beelden die de toeristische identiteit van de kustgemeente tonen. Er is een boek en ook een fototentoonstelling. Michiel vertelt graag een aantal anekdotes over de 52 beelden die er te zien zijn. Er is een rondleiding om 10 en 13 uur. Deelnameprijs is vijf euro. Inschrijven kan hier.