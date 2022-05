Tweede editie van ParaPanne komt eraan: wielerwedstrijd voor mensen met een beperking

De Panne “Ons terras met zeezicht telt 1.680 zitjes”: koppel opent zevende horecazaak in zelfde kustgemeen­te

Kim Rohart en Fernanda Robles, amper 38 en 40 jaar, mogen zich eigenaars noemen van liefst zeven horecazaken op of in de buurt van de Zeedijk in De Panne. Colosseo op de Zeedijk 5 in De Panne is hun nieuwste zaak met een replica van het Colosseum en een pizzaoven van drie ton als blikvangers. “Als je naar de kust komt, wil je de zee zien. Vandaar dat de Zeedijk ons werkdomein is. Het terras van alle zaken samen telt intussen 1.680 zitjes.” Een portret van een horecakoppel dat durft te investeren, ook in onzekere tijden.

