Turkse mensensmokkelaar krijgt 40 maanden cel voor smokkel van opblaasbare bootjes

AdinkerkeEen 57-jarige Turk uit het Duitse Duisburg heeft in de Brugse rechtbank 40 maanden cel, waarvan 18 effectief, gekregen voor mensensmokkel. Adnan T. werd in Adinkerke betrapt met opblaasbare bootjes en reddingsvesten in z’n wagen.

Een patrouille van de politie Westkust zag op 18 december vorig jaar even voor 21 uur twee voertuigen met Duitse nummerplaat de afrit van de E40 in Adinkerke nemen. Ze besloten over te gaan tot een controle, maar konden in eerste instantie enkel een Kia Sorento staande houden. In de wagen troffen de agenten vijf personen aan met Duitse documenten. Vier ervan waren van Iraakse origine.

Platte banden

De tweede auto, een Ford Focus, nam echter de vlucht. Het voertuig werd uiteindelijk opgemerkt in de Koekuitstraat in Adinkerke. De wagen stond er geparkeerd. De politie besliste de twee rechterbanden leeg te laten lopen en een observatie uit te voeren. Even voor 23.30 uur nam de Turk Adnan T. (57) plaats achter het stuur. Hij werd prompt in de boeien geslagen. In z’n voertuig zaten naast twee kartonnen dozen met opblaasbare bootjes ook handpompen, vuilniszakken met reddingsvesten, jerrycans en een buitenboordmotor.

De beklaagde bekende uiteindelijk dat hij vijf transporten had uitgevoerd, waar hij telkens 200 à 300 euro voor kreeg. Zijn advocate legde uit dat haar cliënt in Duisburg werd geronseld door een buurman. “Mijn cliënt leefde van een leefloon, had schulden en heeft zich voor de kar van een mensensmokkelbende laten spannen”, pleitte meester Nadia Lorenzetti.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.