Trein ramt wagen in De Panne: “Gelukkig geen doden”

Veurne Breuk tussen AZ West en Brandweer Westhoek: “Samen in één ambulance uitrukken is niet rendabel”

Begin volgend jaar rijden het AZ West in Veurne en Brandweer Westhoek opnieuw apart uit met hun MUG-voertuig en ambulance. Nu rukt een ambulancier samen uit met een gespecialiseerde spoedverpleegkundige in één voertuig. “We halen het economisch voordeel niet”, reageert woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Bij AZ West betreuren ze, naar eigen zeggen, de eenzijdige beslissing.

