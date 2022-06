Tot 5 jaar cel gevorderd voor mensensmokkelaars die bootmateriaal vervoerden

Adinkerke Kompanen van verdachte mensensmok­ke­laar die stierf in politiecel riskeren tot 8 jaar cel

Twee Irakezen en een Iraniër riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 8 jaar voor mensensmokkel. Het drietal werd in het najaar samen met nog een andere man opgepakt in Adinkerke. Hun kompaan stierf luttele uren later echter in een politiecel in Koksijde.

14:30