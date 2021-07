Terwijl de zon schijnt in Plopsaland, loopt Plopsa Coo onder water

“Woensdag om 14 uur besloten we het pretpark te ontruimen”, vertelt Van den Kerkhof. “Het waterpeil van de Amblève was te hoog en onze parking dreigde onder water te lopen. We hebben alle bezoekers gevraagd het park te verlaten en tegen 16 uur was alles leeg. Donderdagmorgen is de rivier uit haar oevers getreden, waarna de helft van het pretpark onder water stond. De schade op de beelden die ik al te zien kreeg, is enorm. Opnieuw een tegenslag na al die coronamiserie”, zucht Van den Kerkhof. “Wat me wel deugd doet, is de enorme solidariteit binnen ons Plopsa-team. Ze staan in De Panne te trappelen om naar Stavelot te gaan en te helpen met de opkuis. We moeten nu eerst wachten tot het water er is weggetrokken.”