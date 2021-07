Terwijl de zon in Plopsaland schijnt, loopt Plopsa Coo onder water

Terwijl de zon in Plopsaland De Panne schijnt, loopt het pretpark Plopsa Coo in de Ardennen onder water. “Woensdag om 14 uur besloten we het pretpark te ontruimen”, doet Van den Kerkhof het verhaal. “Het waterpeil van de Amblève was te hoog en onze parking dreigde onder water te lopen. We hebben alle bezoekers gevraagd het park te verlaten en tegen 16 uur was alles leeg. Gisterenmorgen donderdag is de rivier uit haar oevers getreden. Het gevolg? De helft van het pretpark staat onder water. De schade op de beelden die ik al te zien kreeg is enorm. Opnieuw een tegenslag na al die coronamiserie. Wat me wel deugd doet, is de enorme solidariteit binnen ons Plopsa-team. Ze staan in De Panne te trappelen om naar Stavelot te gaan en te helpen met de opkuis. We moeten nu eerst wachten tot het water er is weggetrokken.” Van den Kerkhof laat weten dat Plopsa Coo al zeker tot en met zondag gesloten blijft. Van zodra het water is weggetrokken, kan het personeel niet alleen opkuisen maar ook nagaan welke attracties er nog werken. “En dat net voor de start van het bouwverlof”, zucht de Plopsa-CEO. “De zes beste weken voor de Ardennen staan voor de deur en die vallen nu letterlijk in het water. Ik leef ontzettend mee met alle sectoren en mensen die hard zijn getroffen.”