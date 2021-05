Terrassen op zeedijk kreunen onder hevig onweer: klanten vluchten in allerijl weg

De Panne En toen lag de reus uit Meli-park plots uit te rusten in Plopsaland

3 mei De Reus, ten tijde van het Meli-park in Adinkerke het pronkstuk in het sprookjesbos, is na een reis van ruim 20 jaar terug thuis. Vanaf zaterdag kan je de imposante figuur spotten in Plopsaland, op zijn plaats van oorsprong. Hoe is het gigantische beeld opnieuw bij Studio 100 beland?