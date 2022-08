Succesvolle omkleedruimte voor mensen met beperking krijgt minister op bezoek

“De voorbije zomer hebben 182 mensen Changing Places gebruikt”, laat welzijnsschepen Michèle Vandermeeren (ACT!E) weten. “We hopen dat nog gemeentebesturen iets gelijkaardigs zullen uitrollen want er is nood aan. In het pand kunnen de mensen zich in alle rust omkleden, verfrissen of het sanitair gebruiken. Eerder al tekenden we in op het project Zon, Zee, Zorgeloos … waarbij we het strand voor iedereen toegankelijk maken dankzij speciale rolstoelen.” In de brochure ‘Grenzeloos De Panne’ zijn alle toegankelijke initiatieven gebundeld. De gemeente werkt nog aan aangepaste wandel- en fietsroutes en meer toegankelijke evenementen.