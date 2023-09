Nico dingt naar titel beste Hon­da-motortech­nie­ker ter wereld: “Mijn handschoen­tjes liggen al klaar”

Nico Blanckaert (53) uit Veurne mag begin oktober ons land vertegenwoordigen op een wedstrijd in Japan waar ze op zoek gaan naar de beste motortechnieker ter wereld van het merk Honda. Dat de zaakvoerder van Motorcenter Westhoek geselecteerd is, is zeer uitzonderlijk. “Ik groeide op tussen de Honda-motoren, maar het zal toch een uitdaging zijn. Bij Japanners gaat het om veel meer dan enkel het probleem oplossen.” Nico kocht alvast gloednieuwe handschoenen om de jury te bekoren.