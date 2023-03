Sterrenchef Stéphane Buyens verliest ster in Michelingids en kondigt sluiting aan: “Het een heeft niets met het ander te maken”

“Jonge mannen met spierbal­len mogen zich melden”: Nieuwpoort zoekt figuranten voor zomerspek­ta­kel

Nieuwpoort zal tijdens de zomer in de ban zijn van Jeanne Panne, die in 1650 ten onrechte als heks op de brandstapel eindigde. De stad plant een groot, meerdaags spektakel. De zoektocht naar een negentigtal figuranten is gestart. Wie in de huid van Jeanne Panne zal kruipen ligt wel al vast, en dat is geen onbekende.