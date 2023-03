Sterrenchef Stéphane Buyens kondigt zelf zijn verlies van één ster in de Michelingids aan

Celstraf voor lid van mensensmok­kel­ben­de die "kippen" verstopte in bestelwa­gens

Een 31-jarige Tsjech uit Folkestone is in de Brugse rechtbank op verzet veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel, voor mensensmokkel. Dusan H. maakte deel uit van een bende die transmigranten in bestelwagens verstopte richting het Verenigd Koninkrijk. Alleen werden zij door de smokkelaars steevast “kippen” genoemd.