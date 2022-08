Spitssnuitdolfijn gespot voor de kust in De Panne en dat is geen goed nieuws

“Maandag maakten we een familie-uitstapje in mijn bootje voor de kust van De Panne”, doet Floris zijn verhaal. “Plots zagen we een behoorlijk groot dolfijnachtig dier dat vlakbij de boot kwam. Hij was naar schatting meer dan drie meter lang. We hebben er één goed kunnen filmen maar de beweging van het water deed ons vermoeden dat hij of zij gezelschap had.” Floris maakte de beelden over aan de medewerkers van het Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Daar herkenden ze meteen de spitssnuitdolfijn. Die walvisachtige is volgens het KBIN erg zeldzaam in de Noordzee. Er zijn nog maar enkele gekende strandingen voor onze kust. “Het dier leeft in de Atlantische Oceaan, waar het op grote diepte naar prooien zoekt. De kans is dan ook groot dat de dolfijn op de dool is en waarschijnlijk niet aan voldoende voedsel zal geraken om te overleven”, stelt Jan Haelters van het KBIN. De meest recente strandingen aan de kust bij ons dateren van 2020. Toen spoelden er twee spitssnuitdolfijnen aan. Dit jaar werd er één levend op het strand gevonden in Wenduine, die terug in zee gezet kon worden.