Seascouts ’t Kraainest krijgt een nieuw lokaal maar simpel is het niet

Nieuwpoort Vier jaar cel voor ziekelijk jaloerse man die vriendin zo zwaar toetakelt dat ze hartstil­stand krijgt: “Ze kreeg meer slaag dan eten”

Hij ging door het lint omdat zijn vriendin had afgesproken met een jeugdvriend. Zo verklaart een 22-jarige man de drieste feiten die zich afspeelden op 27 juni van vorig jaar. De twintiger takelde de jonge vrouw fysiek zo zwaar toe, dat ze niet veel later een hartstilstand kreeg. Het waren haar collega’s die haar zieltogend aantroffen in de inkomhal van haar woning. Dinsdagochtend kreeg de agressieveling zijn straf te horen. “Ik kende mijn eigen kracht niet”, probeerde hij nog in de rechtbank, met een opvallend excuus van zijn kant.

1 februari