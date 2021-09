Schilder riskeert zeven maanden cel, omdat hij met lepe truc klanten van concurrent heeft ingepikt

Lo-Reninge Wie pleegde ‘gifmoord’ op 15 bomen? Lo-Reninge staat voor een raadsel

6 september Al jaren staan er in de Brabanthoek in Reninge bomen, maar vandaag staan er vijftien verdord bij. De oorzaak? Een ‘gifmoord’. “In juni stelden we gaatjes in de bomen vast en nu zien we de gevolgen van die vandalenstreek”, reageert burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) ontzet.