Sandrine en Franky van Armalot mogen nieuwe seizoen ‘Met Vier in Bed’ op gang trappen: “We hebben ze leren zeilwagenrijden”

Nieuwbouw Zonnewende 2,5 miljoen euro duurder: “De plannen zijn iets aangepast”

De bouw van vier nieuwe panden op de site van Zonnewende in Veurne is veel duurder dan initieel gepland. De totale kostprijs is 10,8 miljoen euro, 23 procent meer dan geraamd. “De algemene kosten zijn de hoogte in gegaan maar de plannen zijn ook iets aangepast”, reageert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) in de plaats van bevoegd schepen Guido Hoste (CD&V) die even afwezig is.