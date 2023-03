RONDVRAAG. De Panne wil liever zelf zijn laadpalen plaatsen: “Jammer dat Vlaanderen dit naar zich toe trekt”

Jonge twintigers veroor­deeld voor uit de hand gelopen ‘afspraak’ op flat van oudere man

Twee jonge twintigers belandden begin vorig jaar in een bijzondere situatie in een appartement in Oostduinkerke. Eén van hen had op café een oudere man leren kennen die hem voorstelde om seks te hebben tegen betaling. Toen even later de tweede beklaagde aankwam, trok het drietal naar het appartement van de man. De situatie liep uit de hand en de twintigers moesten zich uiteindelijk voor de rechtbank verantwoorden. “Toen ze gefixeerd waren op de brandkast, kon ik naar buiten lopen”, klinkt het.