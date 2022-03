Ronde Tafel verkoopt paasontbijtboxen voor het goede doel

“Door de coronapandemie moesten we alle activiteiten waarmee we fondsen inzamelen noodgedwongen stopzetten”, legt voorzitter Michiel Lahaye uit Nieuwpoort uit. “Net op het moment dat ze het geld het hardste nodig hadden konden we lokale goede doelen niet steunen. Daarom bedachten we vorig jaar de verkoop van ontbijtboxen aan huis. We verkochten er 350 en daarom verlengen we die actie.” De Rode Tafel verdeelt de ontbijtpakketten van De Panne tot Oostende over Diksmuide tot Lo-Reninge. Het kost 65 euro voor twee personen. De opbrengst gaat naar Pleegzorg Vlaanderen en jeugdzorg De Walhoeve uit Vleteren. Bestellen kan door te mailen naar rondetafeldepanne@gmail.com.