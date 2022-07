REPORTAGE. Topfotograaf Michiel Hendryckx keert terug naar zijn roots: “De schoonheid van De Panne in 100 sprekende foto’s”

De Panne Vrouw naar ziekenhuis na keuken­brand in apparte­ments­ge­bouw

In de Barkenlaan in De Panne is woensdagmiddag brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Een flat op het gelijkvloers werd onbewoonbaar verklaard. Een buurvrouw van de eigenares moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

6 juli