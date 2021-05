REPORTAGE. 3.000 bezoekers trekken pretparkseizoen in Plopsaland op gang: “Kletsnat, maar zo gelukkig”

De Panne Toneelvere­ni­ging Kink Kank Hoorn heeft een nieuwe voorzitter. En ’t is een oude bekende

7 mei Marc Hauspie (46) volgt Ingrid Hoste (55) op als voorzitter van de toneelvereniging Kink Kank Hoorn in De Panne. Marc was voor Ingrid ook al zes jaar voorzitter en neemt de draad nu opnieuw op. Maar of er ook een voorstelling zal zijn, is nog maar de vraag.