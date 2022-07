Renovatie gemeentehuis veel duurder dan gepland: “Bij zo’n werken kan je niet alles voorzien”

In het meerjarenplan was 453.000 euro ingeschreven voor de renovatiewerken in een deel van het gemeentehuis. Nu de werken achter de rug zijn blijkt dat die kostprijs ruim 84.000 euro hoger ligt. “Dat is 18,5 procent hoger en dus veel”, reageert Janssens. “Er zijn verschillende factoren die dit in de hand hebben gewerkt. Ik denk maar aan meerkosten bij de vernieuwing van het buitenschrijnwerk, de plaatsing van LED-verlichting in de raadzaal, extra kosten voor de ventilatie en een stevigere mobiele wand in de raadzaal. Ook de gordijnen moesten we vernieuwen terwijl we hadden gehoopt om de vorige te kunnen hergebruiken. Bij renovatiewerken komen er wel vaker onvoorziene kosten bij” Oppositieraadslid Ann Woestijn (DAS) vond die meerprijs bijzonder hoog. Ook Johan Blieck (CD&V) vond het vreemd dat de werken zoveel meer hebben gekost en betreurde het dat daarmee zo laat naar de gemeenteraad is gestapt. De verdere planning van de renovatie van het gemeentehuis hangt af van twee andere dossiers. De bibliotheek moet eerst verhuizen naar de Sint-Pieterskerk en de toeristische dienst naar een nog te bouwen publiek-privaat project vlakbij zee.