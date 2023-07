KIJK. Opvallende foto toont hoe arbeider kraanbak gebruikt om afbraakwer­ken uit te voeren

Een opmerkelijke foto uit De Panne doet de wenkbrauwen fronsen over de veiligheid bij afbraakwerken in de Zeelaan. Zo stond een werknemer met een slijpschijf in een kraanbak om werken op hoogte uit te voeren. “De man was wel degelijk met een veiligheidsharnas bevestigd aan de kraan”, zegt de aannemer.