Vandalen stichten tweemaal brand op verlaten camping: “Ze versperden de toegangs­weg voor de brandweer”

In een gebouw op de leegstaande camping Zeepark in De Panne is zondag tot twee keer toe brand gesticht. De brandweer had het vuur telkens snel onder controle. Frappant: de tweede keer werd hun toegangsweg door de vandalen versperd.