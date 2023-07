Regenbuien, maar soms ook zon in De Panne vandaag

Plopsaland viert nationale feestdag met een gloednieu­we Bumbazone: “Het iconisch clowntje verdient een investe­ring van 12,5 miljoen euro”

Plopsaland spaarde kosten noch moeite om van de nieuwe Bumbazone een pareltje te maken. In een overdekte hall staan vijf attracties te blinken die de kinderogen zullen laten fonkelen. Maar de peuters en kleuters moeten nog even geduld oefenen want de opening is gepland op 21 juli. Dan wordt een groot feest georganiseerd. Wij gingen al eens op inspectie.