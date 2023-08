De Panne maakt zich op voor EK zeilwagen­rij­den: “Met de wind in de zeilen over het breedste strand”

De Panne heeft de eer om van 30 september tot 6 oktober het Europees kampioenschap zeilwagenrijden te mogen organiseren. Daaraan nemen meer dan honderd piloten deel die elk hun entourage meebrengen. Voor de hotelsector is het evenement dan ook een opsteker in het kalmere najaar. Wist je dat de allereerste zeilwagenwedstrijd ter wereld in De Panne plaatsvond in 1909? De kustgemeente heeft dan ook dé troef in handen.