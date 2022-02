RECONSTRUCTIE. Hoe 80 ton zware kraan werd opgevorderd om evacuatie in Plopsaland uit te voeren: “Meestal komt het niet op een uur, maar dat was nu anders”

Koksijde Politie Westkust geeft archeologi­sche vondsten van 1300 jaar oud aan gemeente: “De Merovingi­sche ontdekking krijgt zijn plaats in het abdijmuse­um”

In de winter van 2016 en 2017 stootten archeologen in de bouwput van het toen nog toekomstige politiekantoor in de Ter Duinenlaan in Koksijde op iets bijzonders. Ze hadden een begraafplaats en erf gevonden van 1.300 jaar oud. Vandaag wil de lokale politie, die eigenaar is van die vondst, alle materiaal aan de gemeente schenken.

14 februari