Proeven van watersport tijdens Windfestival: “Laat je leiden door de wind, het strand en de zee”

Spelen met de golven, op het strand en met de wind: dat is de boodschap van het Windfestival dat tijdens het laatste weekend van juni plaatsvindt op het strand in De Panne vlakbij het zeilwagencentrum. Vliegers zullen de lucht kleuren en op het water kan je zappen op de meest uiteenlopende sporten aan een schappelijke prijs. Twintig minuutjes met de kitebuggy voor 6 euro, drie kwartier met de catamaran voor 20 euro of een uurtje golfsurfen of powerkiten voor 12 euro. Om alles vlot te laten verlopen is het nodig om vooraf in te schrijven.