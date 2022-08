PORTRET. Stichter van Fox Grill en vader van tweesterrenchef Stéphane Buyens (86) overleden: “Pa bracht de klanten binnen die ma culinair verwende”

De PanneStephanus ‘Etienne’ Buyens, de stichter van Fox Grill, nu het gekende tweesterrenrestaurant Le Fox in De Panne, is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. “Hij is als een kaars uitgedoofd”, vertelt zijn zoon Stéphane Buyens, die de zaak van zijn ouders nog steeds runt. “Le Fox is oorspronkelijk het idee van mijn pa. Hij was in 1971 de eerste in de streek met een grillrestaurant dat ’s nachts open was.” Een portret van een volksvriend die paste voor kaviaar met champagne, maar genoot van een pintje met een pepersteak.