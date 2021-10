Politiezones zoeken personeel tijdens Buurtpolitiedagen in Plopsaland: “We doen veel om onze vacatures ingevuld te krijgen”

De PanneDit en volgend weekend komt de Buurtpolitie naar Plopsaland De Panne. Aan het succes van die tv-reeks hangen vier West-Vlaamse politiezones hun wagonnetje in de hoop personeel te vinden. Zone Westkust is er één van. “We hebben momenteel een twintigtal vacatures, vooral voor inspecteurs”, zegt Natalie Boey, directeur HRM-Logistiek. “Nee, zoveel sensatie als in de Buurtpolitie beleven wij niet maar het is wel een job met variatie”, knipoogt ze.

De acteurs van de Buurtpolitie gaan dit weekend en ook op 10 oktober op zoek naar de dieven die de kluis leeg roofden. Een mooi event waaraan de politiezone Westkust graag meewerkt. “We weten ook wel dat wat er in de Buurtpolitie gebeurt niet altijd strookt met hoe het er bij ons aan toe gaat”, geeft Natalie Boey (47) toe. “De mensen kunnen wel het onderscheid maken tussen fictie en realiteit hoop ik. Wat we wel kunnen aanbieden is een job die nooit verveelt. Als inspecteur ga je mee op interventie, kan het je verkeer regelen, zit je op de dienst recherche, handhaaf je de openbare orde, vang je slachtoffers op en ben je actief in een wijk.”

Volledig scherm Natalie hoopt in Plopsaland nieuwe collega's te vinden © Benny Proot

Hoe komt het nu dat er zeker twintig vacatures zijn in de zone Westkust. “Nog nooit waren het er zoveel”, geeft Natalie toe. “Er zijn bij ons twaalf inspecteurs die bevorderd zijn tot hoofdinspecteur. Daarnaast merken we dat een job bij de overheid niet meer zo aantrekkelijk is. Zelf ben ik al sinds 1997 aan de slag bij de politie. Ik startte op de dienst slachtofferbejegening. Doorgroeimogelijkheden zijn er genoeg. Ik heb de kansen gegrepen en ben nu directeur HRM-Logistiek.”

Quote Nog voor de opleiding start, is de kandidaat zeker van zijn of haar job Natalie Boey

Om de personeelsdruk te temperen is er een samenwerking tussen vier politiezones namelijk Westkust, Polder (regio Diksmuide), VLAS (regio Kortrijk) en RIHO (regio Roeselare). “We wisselen personeel uit als dat nodig is”, legt Natalie uit. Ze gelooft ook sterk in de kortere duur van de selectieproeven. “Vroeger kon er soms een jaar zitten tussen de eerste en laatste proef terwijl dat nu maximum 14 weken is. In die tijdspanne testen we de intelligentie, de conditie, persoonlijkheid en de medische geschiktheid. Nog een belangrijke wijziging is dat de kandidaat al zeker is van een job nog voor hij of zij aan de éénjarige opleiding start. Eens geslaagd voor de proeven, krijgt de toekomstige agent(e) twee jaar de tijd om te solliciteren. Na een positief selectiegesprek start de opleiding. Die werkzekerheid moet meer kandidaten over de streep trekken. Na één jaar en vervolgens nog een half jaar stage ligt de job binnen handbereik.”

Infomoment

De politie Westkust is morgen zondag 3 oktober nog te gast in Plopsaland tijdens de Buurtpolitiedagen en ook zondag 10 oktober. Je kan er terecht bij de infostand, een demonstratie meepikken met politiehonden of op de foto gaan op een echte politiemotor. Kandidaten kunnen zich eveneens inschrijven voor het infomoment van 14 oktober in het politiekantoor in Koksijde. Dat kan door te mailen naar pz.westkust.hrm@police.belgium.eu.

Zo ging het eraan toe op Buurtpolitiedagen

Volledig scherm Ook de jongste politiehonden waren erbij. Deze puppy is amper negen weken © Benny Proot

Volledig scherm Een demonstratie met politiehonden © Benny Proot

Volledig scherm Voor één keer de vedetten van Plopsaland: de echte politieman en zijn hond © Benny Proot

Volledig scherm Klaas Stragier met zijn hond Beau tijdens een demo © Benny Proot

Volledig scherm De pretparkbezoekers waren onder de indruk © Benny Proot

Volledig scherm De tuimelwagen © Benny Proot

Volledig scherm De acteurs van de Buurtpolitie samen met hun collega's van het echte werkveld © Benny Proot

Volledig scherm Voor de driejarige Tuur gaat een droom in vervulling. Hij wil later politieman worden. © Benny Proot